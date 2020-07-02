وزيرة الهجرة: الأعمال الفنية الوطنية توضح للأجيال في الخارج قيمة الوطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، إن مسلسل الاختيار كان من أنجح الأعمال الدرامية، وحرك مشاعر كل المصريين في الداخل، مؤكدة حرصها بالتعاون مع الشركة المنظمة على ترجمة آخر 3 حلقات، ليرى أبناء الخارج، قيمة المعركة، واحترام الجندي لقائده، ونبل الضابط المصري، فضلا عن تفاصيل العمليات الإرهابية، وقوة الجيش والشرطة المصرية.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بعد نجاح ترجمة المسلسل، تشجعت بشكل أكبر على ترجمة فيلم الممر، بالتعاون مع منتج الفيلم هشام عبدالخالق، وسيتم عرض الفيلم على شباب الجيل الثاني والثالث، والمشاركين في مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج.

ويأتي ذلك بالتعاون مع WATCH IT، باعتبار أن هناك حقوق ملكية للفيلم، ولا نستطيع تنزيله على الموقع الإلكتروني للوزارة، فتم التعاون معهم وترجمته وتسليمه، للمدير التنفيذي للمنصة مصطفى بخيت.

وأكدت، أنه من المهم جدا أن تصل هذه الأعمال الفنية الوطنية مترجمة باللغات الإنجليزية والفرنسية، لأبنائنا في الخارج، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون دائم مع المنصة، وستتاح كل هذه الأعمال للمصريين في الخارج، وتم وضع خطة واتفقنا على الأعمال الوطنية والثقافية، لأن المصريين في الخارج، يحتاجون لهذه المادة التي تذكرهم بأيام تواجدهم في مصر مثل الحفلات الفنية والمسرحيات، وتم وضع الخطة التي نبدأ بها.

وتابعت: سيتم الإعلان غدا من وزارة الهجرة ومنصة WATCH IT، عن هدية خاصة تقديرا لجهود الجالية المصرية في كندا، الذين عملوا من خلال النائب البرلماني شريف سبعاوي في البرلمان، والعمل على مشروع قرار بإعلان شهر يوليو في كندا، شهر الثقافة والحضارة المصرية.

واستكملت: أنه يجب على الجيل الثاني والثالث، أن يحافظوا على الهوية المصرية واللغة العربية، لذلك نحاول أن نساعدهم ليس فقط بأن تكون الأفلام ناطقة باللغة الأجنبية، لكن هي ناطقة باللغة العربية ومترجمة، حتى يستطيع تذكر الكلام باللغة العربية.