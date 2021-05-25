رانيا يوسف تعلن حصولها على لقاح كورونا: «محدش يخاف أو يسمع لشائعات»

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، حصولها على لقاح فيروس كورونا، موجهة الشكر لوزارة الصحة والسكان على الجهود التي تبذلها للتصدي للجائحة.

ونشرت يوسف، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا أثناء حصولها على اللقاح، معلقة: «النهارده الحمد لله حصلت علي دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر».

وأضافت: «أنا سعيده حقيقي بمجهود وزاره الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء».

وتابعت: «لازم كلنا نحصل علي اللقاح ومحدش يخاف أو يسمع أي اشاعات وباذن الله مصر والعالم هنعدي الأزمه دي علي خير».