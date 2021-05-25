نائبة الوفد: إقرار قانون البوابة المصرية للعمرة يقضي على «سماسرة الحج»

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن إقرار مجلس النواب قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، سيحدث طفرة جديدة وتغييرا جذريا في ملف الحج والعمرة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيسهم في تحقيق مظلة حماية للمعتمرين من قبل عمليات النصب التي تتم من خلال بعض الشركات السياحية الوهمية، والسماسرة والوسطاء، من خلال وضع نظام يساعد في تنفيذ متطلبات المعتمرين تحت ظلال حكومي مؤمن بالكامل.

يقضي على المشكلات التي تواجه المعتمرين

وأشارت رمزي، في بيان لها، إلى أن القانون الجديد سيكون له آثار إيجابية في القضاء على بعض الظواهر والمشكلات التي كانت تواجه المعتمرين أثناء تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، أبرزها افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، ووجود تكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذاكر طيران للعودة لبعض المعتمرين .

وأكدت أن البوابة المصرية للعمرة ستحل كل هذه المشكلات والظواهر السلبية بعدد من الآليات التي منحها القانون لها والتي ستتمكن من خلالها من تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين بما يضمن وجود قاعدة بيانات بكافة الشركات المرخصة.

وأشادت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بمنح البوابة خاصة ربط كود تعريفي خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية، لافتة إلى أن هذا سيساهم في توفير كافة البيانات المتكاملة عن كل معتمر لدى كل الجهات المختصة.

مجلس النواب يوافق على مشروع القانون

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة، أمس الأول، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.