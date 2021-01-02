منها تقديم ساعة ذكية للمعتمر.. تعرف على خطوات تطوير خدمات بوابة العمرة

اعتبرت غرفة شركات السياحة، أن تفعيل البوابة المصرية للعمرة، هو أحد الإنجازات التى حققتها الغرفة خلال عام 2020، حيث أوضحت أن قرار التفعيل كان بمثابة طوق النجاة لشركات السياحة، وإعادتها لسوق تنظيم العمرة، بعد أن تم إزاحتها بواسطة السماسرة والوسطاء خلال الفترة الماضية، موضحة أنه تم إدراج تأشيرات (المهرجانات - الفعاليات - السياحة) أيضا ضمن أنشطة البوابة.

البوابة ساهمت فى الحفاظ على الاقتصاد القومى

وأشارت الغرفة فى تقريرها السنوى عن العام المنتهى 2020، أن تفعيل بوابة العمرة كان له العديد من الفوائد منها:

1- الحفاظ على سوق العمرة المصرى.

2- الحفاظ على مقدرات الشركات السياحية.

3- المحافظة على الاقتصاد القومى لمصر.

4- القضاء على الكيانات غير المرخص لها بتنظيم رحلات العمرة مثل السماسرة والوسطاء، إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما سيؤدى إلى إلى توفير أفضل الخدمات للمعتمرين بأقل الأسعار.

5- إتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية لتسويق برامجها بما يتناسب مع كل الشرائح في المجتمع.

وأضافت الغرفة أن هناك تطويرا ورؤية مستقبلية للبوابة خلال الفترة المقبلة، بما يٌمكن الشركات من عرض برامجها وخدماتها عبر البوابة، كما يجعلها مركز تسويق العمرة المعتمد لكل المصريين وذلك من خلال ما يلى:

1- ربط البوابة الإلكترونية مع بعض منصات العمرة السعودية، وكذلك وزارة المالية المصرية والبنك المركزى المصرى، وكذلك ربط الطيران وهو ما يتم العمل به حاليا.

2- سيتم منح كل معتمر ساعة ذكية شخصية تتضمن كل تفاصيل برنامج العمرة، وتحركات المعتمر أثناء الرحلة، وهو ما يعد العقد الإلكترونى بين الشركة والمعتمر.

3- سيتم إنشاء تطبيق عبر الموبايل للبوابة يٌمكن الشركات من الوصول للمواطن بصورة أسهل وأسرع وتقديم المزيد من الخدمات لهم .

وأشارت الغرفة إلى أن البوابة ستقدم خدمات أكثر شمولية خلال المرحلة الثانية من عملها تتيح الفرصة أمام الشركات السياحية للعمل فى مجال السياحة الداخلية عبر البوابة.