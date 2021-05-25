سيارات «ميكروباص» جديدة لأهالى خور عواضة في أسوان

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،مشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة، اليوم، بعدد 24 ميكروباص كمرحلة أولى من أجمالي 50 سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وبنفس تعريفه الأجرة 175 قرشا، فى إطار خطة محافظة أسوان لتحديث النقل الجماعى وخاصة بالمناطق والأحياء الشعبية .

ووسط الأنغام والأغانى الفلوكلورية والتراثية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وبحضور عمران أحمد رئيس البنك الزراعى المصرى بأسوان وقيادات المحافظة والبنك تفقد المحافظ سيارات الميكروباص الحديثة حيث سلم السائقين مفاتيح السيارات وخطابات البنك.

وأكد المحافظ على أن تحديث النقل الجماعى لمنطقة خور عواضة يأتي ضمن المخطط العام الجارى تنفيذه لإضفاء الشكل الجمالى لمحافظة أسوان بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية ومنها توفير وسائل نقل حضارية وآمنة بتفريغ المدينة من سيارات الربع نقل.

945 ميكروباص

وتاب أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإحلال والتجديد لسيارات «الكبود»، بسيارات ميكروباص جديدة والذى يتم تنفيذه داخل مدينة أسوان بواقع 945 ميكروباص حتى وباقى تحديث 120 سيارة سيرفيس ليتم تفريغ المدينة من سيارات الكبود بنهاية يونيو القادم ، ليتوازى ذلك مع تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021 على أن يتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط.

إحلال سيارات النقل

ولفت، إلى أن إجراء عمليات الإحلال لسيارات النقل القديمة التي كانت مخصصة لنقل الركاب، بهذه السيارات الحديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية، ومن جانبه أوضح رئيس البنك الزراعى المصرى بأن هناك العديد من التسهيلات المقدمة من البنك ومنها دفع مقدم 25 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 6 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 6 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور.