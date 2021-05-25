ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في أسوان

أصدرت مديرية أمن أسوان، بيانا إعلاميا، اليوم، تضمن جهود الحملات الأمنية لضبط الأسلحة النارية وحائزي المواد المخدرة فضلا عن حملات المرور والتموين وتنفيذ الأحكام في دوائر محافظة أسوان الخمس.

ضبط 6 متهمين بحوزتهم بانجو مخدر

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو تزن 2.500 جرام و70 جرام حشيش.

تنفيذ الأحكام

ونجحت الحملة في تنفيذ 844 حكما قضائيا بينها 149 حكم حبس جزئي، و30 حكم حبس مستأنف، و398 أحكام غرامات، و263 أحكام المخالفات.

27 قضية تموينية

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 27 قضية تموينية بينها 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضية سلع مهربة جمركياً، وقضيتي بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار .

521 مخالفة مرورية

وفي مجال القضايا المرورية تم تحرير 521 مخالفة مرورية بينها 83 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 114 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط سيارة بدون ترخيص، و ضبط 5 توك توك حجز اداري بناء علي قرار المحافظ.

ضبط 4 حالات تعاطي مواد مخدرة

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان التابع لدائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي مواد مخدرة حشيش وبانجو .