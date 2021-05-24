آخر استعدادات تعليم أسوان لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اجتماعاً اليوم الاثنين بحضور موجهي عموم المواد الدراسية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة تقدير الدرجات، بحضور الدكتور نبيل جعفر، وكيل المديرية، وعبد الكريم لطفي، مدير عام التعليم العام، وغريب محمود، مدير عام الخدمات التربوية، وأشرف الأمير، مدير إدارة شئون الطلبة، وذلك لمناقشة الاستعدادات الإدارية والفنية لامتحانات الشهادة الإعدادية، التى من المقرر أن تنطلق مطلع يونيو المقبل.

التزام الجميع بضوابط الامتحانات

بعد ترحيبه بالحضور، أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التزام الجميع بكافة القواعد والضوابط المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً على موجهي العموم ورؤساء لجان التصحيح، أن يتم تصحيح المواد بشكل يومي أولاً بأول، وأن تكون أسئلة الامتحانات جيدة وفي مستوى الطالب المتوسط، وعلى اللجنة التي وضعت الامتحان، الحضور يوم امتحان المادة المخصص لها إلى مكتبهن والانضمام إلى فريق غرفة العمليات المركزية، لمواجهة أي مشكلة طارئة، أو الرد على أي سؤال أو استفسار يتعلق بالامتحان.

تطبيق الإجراءات الإحترازية

ثم تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بمقر تقدير الدرجات، والتي تتضمن راحة وسلامة المعلمين مقدري الدرجات، حيث أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من نظافة لجان التصحيح، وبشكل خاص دورات المياه، وتوافر المعقمات ووسائل الإضاءة والتهوية اللازمة ومبردات المياه، وكذلك التأكد من تزويد اللجان بالمقاعد والمناضد اللازمة بما يتناسب وأعداد المنتدبين للتقدير، مع عدم إغفال التوسع فى أعداد الأماكن المخصصة بتقدير كل مادة، بما يتفق وأعداد المنتدبين لها، ويضمن التباعد بين المصححين، وذلك بالتعاون مع لجنة النظام والمراقبة.

احتياجات رئيس لجنة التقدير

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة تقدير الدرجات أن هناك مشكلات تواجهه في توافر بعض احتياجات اللجنة، وعلى الفور استدعى مدير الشئون المالية والإدارية، وتواصل تليفونياً معه مدير إدارة أسوان التعليمية، لتوفير كافة احتياجات اللجنة، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين

وأكد وكيل الوزارة على رئيس لجنة النظام والمراقبة ضرورة الإشراف على إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة، على أن يتم الإنتهاء من إعداد اللجنة كاملاً قبل موعد التقدير بوقت كاف.

وشدد على مسئولي الأمن باللجان التحقق من شخصية المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يومياً، إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوب منهم، وتسليم كافة أوراق الإجابة كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة، وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه في دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أي مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

عدم التدخين أثناء تقدير الدرجات

عقب ذلك، أكد وكيل الوزارة على مقدري الدرجات بعدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات أو اصطحاب الغلايات داخل حجرات التقدير، وأثناء قيامهم بعمليات التقدير، حفاظاً على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يقوم رئيس اللجنة بتوفير مكان مخصص للبوفيه.

مراعاة الدقة والشفافية

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على مقدري الدرجات ضرورة مراعاة الدقة والشفافية في التصحيح، ومراعاة مصلحة الطالب بالمقام الأول، وكذلك عدم تواجدهم في فناء اللجنة، وعدم التصوير داخل لجان التقدير، حتى لايعرض الشخص نفسه للمساءلة القانونية، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.