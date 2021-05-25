حركة تنقلات محدودة لرؤساء الإدارات والمناطق بـ«مياه القناة»

أصدر اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قراراً بحركة تغييرات محدودة بين رؤساء الإدارات والمناطق في إقليم القناة «السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد».

وتضمنت القرارات تولي المهندس أحمد علي مديراً لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة فايد، وذلك خلفا للمهندس عادل العمدة الذي تم نقله لقطاع الدعم الفني بديوان عام الشركة.

كما تضمنت القرارات تولي المهندس صبري أحمد رياض، مديراً للحملة الميكانيكية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة السويس، وتولي المهندس شاكر قاسم كيلاني مديراً عام التدريب بالشركة، والكيمائية مشيرة العبادى مديراً عام البحوث والطوارئ بالشركة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن القرارات جاءت بعد متابعة مستمرة لآداء رؤساء الإدارات والمناطق بالشركة، وذلك للنهوض والارتقاء بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

يذكر أن اللواء عبد الحميد عصمت، أكد أن مهندسي وفنييّ وعمال الشركة انتقلوا بعد تلقيهم بلاغات عن أعطال مفاجئة في مواسير شبكات المياه، بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، بورسعيد، وتم الانتهاء من إصلاحها في وقت قياسى، بالإضافة الي استمرار أعمال التسليك والتطهير لشبكات الصرف الصحي، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين في إقليم القناة.وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة استمرار أعمال الملس والتطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف أنه تم اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 8 بوصة بجوار كوبري أبو دراع بقرية فنارة، وإصلاح كسر في خط 300 علي طريق الإسماعيلية ـ السويس، واصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة بقرية السعدية، وصلاح عطل في محطة uf بقرية سرابيوم، وصلاح محبس هواء علي خط الطرد صرف صحي محطة رفع فايد، وصيانة محبس الهواء علي خط الطرد 600 مم، تحت أشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه والصرف الصحي فايد.