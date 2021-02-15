انتشار سيارات شفط المياه في شوارع محافظات القناة (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاثة، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية.

وقال رئيس شركة المياه إنه تم نشر سيارات شفط المياه «الفاكيوم والنافوري» وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة في أماكن التمركز بالشوارع وميادين المحافظات الثلاثة.

وأشار «عصمت» إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وقال رئيس شركة المياه إنه يجري المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، ومراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي امتلأت بالمياه.

وقال إن جميع محطات الصرف الصحي بالمنطقة تم التأكد من صيانتها وأعمال رفع الكفاءة، والتنبيه على العمل بها بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، مؤكداً على أنه تم توفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة، لخدمة مواطني إقليم القناة.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع بالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى.

وتابع أنه تم تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة من أمطار وسيول.

وعقد رئيس مياه القناة اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.