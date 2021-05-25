نقيب الزراعيين يؤكد أهمية تمصير صناعة التقاوي والمبيدات والأسمدة

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، معرض الوادي الدولي لتقنيات الزراعة الحديثة بمحافظة الأقصر، وتنظمه مؤسسة عالم الزراعة للمعارض والمؤتمرات لخدمة المزارعين بمحافظات جنوب الصعيد، للتوعية بالاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج ومكافحة الآفات والتداول الآمن للمبيدات، فضلا عن تسويق المعدات والآلات الزراعية وزيادة الإشغال الفندقي بالمحافظة، كأحد أدوات الترويج السياحي لمصر دوليا.

وقال «خليفة» في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن المعرض يشارك فيه 104 شركات متخصصة في الإنتاج الزراعي والصادرات ومستلزمات الإنتاج، لخدمه مزارعي الصعيد وتطوير الزراعة المصرية في هذه المنطقة، نظرا للميزة النسبية لها في مجالات التصدير، مشددا على أن الميزة لهذا المعرض لدوره في ربط المعرض ومستلزمات الإنتاج بالزراعة الحديث، وربط ذلك بتطوير الريف وتحويل القرى لقرى منتجة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن المعارض الزراعية هي تأكيد لنجاح سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى الدعم السياسي غير المحدود من القيادة السياسية لقطاع الزراعة، ودعمه للقطاع الخاص الوطني للمشاركة في المشروعات الزراعية.

ولفت «خليفة»، إلي أهمية تعديل قانون الزراعة لمواكبة الزراعة الحديثة وتطوير منظومة مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يمكن من توطين صناعة التقاوي و الاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية بمصر مشددا علي أهمية التوسع في انتاج المبيدات الخضراء الصديقة للبيئة لرفع جودة المنتجات الزراعية والصادرات الزراعية.

وقال خالد أمين، المنظم العام للمعرض والمدير التفيذي لمؤسسة عالم الزراعة، إن فعاليات المعرض يشارك بها نحو 104 شركات زراعية عالمية ومحلية كبرى، يتنافسون على تقديم أحدث ما لديهم من تقنيات تساهم في خفض الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية المختلفة، خاصة المحاصيل الإستراتيجية، ومحاصيل التصدير نظرا لأهمية محافظات الصعيد في تصدير بعض محاصيل الفاكهة قبل العديد من الدول، وأهمها محصول العنب، والذي يتم تصديره للاتحاد الأوروبي قبل كافة الدول المنتجة، نظرا لملائمة الظروف المناخية للإنتاج مبكرا.

وأضاف خالد أمين، في بيان رسمي الثلاثاء، أن المعرض يعد أحد أهم المعارض الزراعية المقامة بمصر، ويشهد فعالياته كبار مستوردي وموزعي وتجار الأسمدة والمبيدات والبذور، ويعد فرصة يتمتع بها كافة المشاركين لتحقيق أهدافهم في عقد صفقات تجارية تمتد لعام خلال فترة الفعاليات، مما كان له أبلغ الأثر على فنادق الأقصر التي حققت نسبة إشغال وصلت إلى 100% في بعض الفنادق.

وأشار إلى أن المعرض يقام لمدة 3 أيام على فترتين، صباحية تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهي في الواحدة ظهر، ومسائية تبدأ في الخامسة وتنتهي التاسعة مساءً.

ويزور المعرض نحو 15 ألف زائر من كبار مزارعي الصعيد والمهتمين، خلال مدة الفعاليات، إضافة إلى نحو 1400 تاجر من مختلف محافظات مصر، بما يمثل 40% من العاملين بمجال مستلزمات الإنتاج الزراعي من محافظات مصر المختلفة.