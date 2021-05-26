بداية من اليوم.. تعديل قطار رقم 80 بين القاهرة وأسوان

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب القطار رقم «80» بين محافظتي القاهرة وأسوان، وذلك عن طريق استبدال العربات العادية بأخرى روسية ذات تهوية ديناميكية، بحيث يكون التركيب من خلال عدد 11 عربة.

وأكدت هيئة السكة الحديد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» أن القطار رقم «80» بين القاهرة وأسوان سوف يتحرك من القاهرة في الساعة 8:30 صباحا، وسوف يصل أسوان في الساعة 1:45 صباحا من اليوم التالي. وفي سياق متصل، كانت هيئة السكة الحديد قد أوضحت، أنه سوف يتم تعديل تركيب القطار رقم «81» المتجه من أسوان إلى القاهرة عن طريق عربات روسية ذات تهوية ديناميكية، وسيبدأ التعديل بداية من يوم 28 مايو الجاري، حيث إن هذا القطار سوف يتحرك من أسوان في الساعة 4:30 صباحا، وسوف يصل القطار القاهرة في الساعة 10:25 مساء.

السكة الحديد: نحرص دائما على تطوير منظومة القطارات

وكانت هيئة السكة الحديد قد أكدت أن تلك التعديلات ضمن توجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى الحرص بشكل دائم على تحديث كافة منظومة السكك الحديدية، في مختلف قطاعاتها، ومن ضمنها الوحدات المتحركة.

ومن الجدير بالذكر، فإن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كان قد في تصريحات سابقة ل «الوطن» أن وزارة النقل متمثلة في هيئة السكة الحديد لديها خطة محكمة من أجل إغلاق كافة الفتحات الموجودة في أسوار السكة الحديد.

وأشار وزير النقل إلى أن إغلاق الفتحات سوف يعمل على عدم عبور قضبان السكك الحديدية من الأماكن التي غير المعدة لعبور المواطنين، إلى جانب الحفاظ على أرواح وسلامة كافة المواطنين، وأوضح «الوزير» أنه تم بالفعل البدء في غلق العشرات من الفتحات الموجودة في أسوار السكة الحديد.

وأضاف وزير النقل إن الوزارة تواصل تنفيذها لجميع مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، بهدف تقديم خدمة مميزة لمختلف جمهور الركاب المسافرين من خلال قطارات السكة الحديد، بالإضافة إلى العمل على تقليل حوادث القطارات.