أطباء يوضحون موعد انتهاء تحورات كورونا: «مناعة القطيع» قد تحل الأزمة

أثار تعليق منظمة الصحة على تحورات فيروس كورونا المستجد القلق، بعدما صرح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام المنظمة، بأنّ كثرة التحورات قد تعيد العالم إلى نقطة الصفر في مواجهة «كوفيد 19»، خاصة أنّ أعداد الإصابات والوفيات تجاوزت العام الماضي خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إنّ كورونا خالف جميع التوقعات السابقة لنسختيه السابقتين السارس في 2002، والميرس في 2012، حيث حدث لتحوراتهما وقتها ضعفا في الفيروس إلى أن انتهى.

عز العرب: كوفيد 19 خالف طبيعة عائلته

وأضاف «عز العرب» في حديثه مع «الوطن»، أنّ نسخة فيروس كورونا الحالية مع كثرة التحورات والطفرات لم تضعف كما حدث لنسختي عائلتها السابقتين، بل أصبح «كوفيد 19» أكثر انتشارًا، خاصة السلالاتين البريطانية، وجنوب أفريقيا، والبرازيلية، والهندية، وهناك غيرها، والتي تتميز بانتشار أسرع، وتسببت في حدوث مضاعفات شديدة ينتج عنها زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، ما يخالف طبيعة الفيروسات السابقة.

وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إلى أنّه رغم مرور موجتين لكورونا، إلا أنّ الموجات الجديدة نسب إصاباتها أعلى عكس ما كان متوقعا، ولم يتم معرفة سبب ذلك حتى الآن، لافتًا إلى أنّ التحور يحدث في شكل جزيئي في تركيب بروتين الغلاف الشوكي، ما يجعله أسرع في الانتشار.

سبب تحور فيروس كورونا

وأوضح أنّ تحور الفيروس المستجد يحدث عندما ينتقل من شخص لآخر أو من مكان لغيره، حيث ينتمي كورونا لفصيلة RNA، والمعروف عنها كثرة التحورات، كما أنّ اللقاحات لا توقف تحورات الفيروس، بل تعمل على وقاية متلقيها من التعرض للإصابة، أو تخفيف الأعراض في حالة الإصابة بعد ذلك.

عبدالوهاب: مناعة القطيع الحل

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، أنّ تطعيم المواطنين باللقاحات والوصول إلى مناعة القطيع هو الحل الوحيد لوقف تحورات الفيروس المستجد، وذلك يحدث عند تطعيم نحو 70% من المواطنين، لافتة إلى أنّ التحور يحدث بعد انتقال الفيروس بين أشخاص مناعتهم ضعيفة.