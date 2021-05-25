موقع تسجيل لقاح كورونا.. كيف تشارك وزارة الداخلية في حماية البيانات؟

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، أو موقع تسجيل لقاح كورونا، أو موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، أسماء عدة عليها إقبال شديد عبر محركات البحث جوجل وكذلك خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا لكن وسط تساؤلات عن كيفية نقل وتسجيل جميع البيانات بمجرد إدخال الرقم القومي.

موقع تسجيل لقاح كورونا.. دقة 100%

د. أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد أن موقع تسجيل لقاح كورونا مرتبط بقاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يقوم بنقل جميع البيانات الخاصة بالمواطن فور إدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتكون معلومات صحيحة 100%.

قاعدة بيانات متصلة بالوزارات

وأضاف "مهران" في تصريح لـ "الوطن"، أنه فور إدخال المواطن للرقم القومي الخاص به تنقل جميع بيانات إلى موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، حيث يرتبط هذا الموقع بقاعدة البيانات لدى عدد من الوزارات أبرزها "الداخلية، العدل، الاتصالات".

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هذا الأمر يكشف مدى تأمين بيانات المواطنين من قبل الجهات المعنية، مطالبًا المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت في ظل استمرار اجتياح الفيروس للعالم.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابطا وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر عبر موقع إلكتروني، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة وباء كورونا الذى اجتاح العالم منذ أكثر من عام.

فئات ممنوعة

وقالت الوزارة في وقت سابق أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على اللقاح بينهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية قبل استشارة الطبيب المتخصص في هذا الشأن.، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ظهور أي أعراض لمرضى تنفسي.

وتعاقدت وزارة الصحة مع عدد من الدول لشراء لقاحات كورونا، ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة الوباء، كما قامت بإنشاء عدد كبير من المراكز للتقليح بمختلف المحافظات.