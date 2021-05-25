ما هي طرق الوقاية من خطر الإصابة بالفطر الأسود؟.. أستاذ مناعة يجيب

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن بعض النصائح والطرق للوقاية من خطر الإصابة بمرض الفطر الأسود، أو العفن الأسود، بعد أن كثر الحديث على انتشار المرض وتفشيه في الهند خلال الفترة الماضية.

وقال بدران في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي»، إنّ الجلوس في بيئة نظيفة أمر مهم، فضلا عن أهمية غسل الأيدي باستمرار ونزع أي خواتم أو اكسسوارات باليد لمدة من 20 ثانية إلى دقيقة، ومراعاة غسل ما بين الأصابع وما تحت الأظافر، ويفضل تنشيفها بمنديل ورقي يتم غلق الحنفية به وفتح الباب، إذ يقي ذلك من نحو 250 مرضا معديا.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية أنّه لا بد من استنشاق الهواء النظيف غير الملوث بالعطور أو البخور، وغسل الأنف للتخلص من أي أشياء عالقة، وغسل العينين والغرغرة والاستحمام باستمرار.

وأوصى الدكتور مجدي بدران بارتداء الكمامة لمدة 4 ساعات فقط والقفازات عند الاحتكاك بأي بيئة ملوثة، ومنع عادة البصق التي تسهم في نقل الميكروبات، ومنع التدخين والشيشة في كل مكان، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأنشطة التي بها أتربة وتجنب الاتصال المباشر بالمرضى، مشددًا على ضرورة العمل على تقليل «الخرابات» والقمامة في الشوارع وأعلى أسطح المنازل.

وحذّر أيضًا من الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون، إذإأنّ تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب يقضي على البكتريا الصديقة ويجعل البكتيريا الضارة تحل محلها، كما أنّ تناول المواد الحافظة يسهم في زيادة الفطريات بشكل عام في الجسم، مشيرًا إلى أنّ الألياف الموجودة في الخضراوات والفاكهة وقشورها والحبوب مثل الردة والبهارات تسهم في رفع المناعة وتقلل الحساسية وتنشئ بكتيريا صديقة أعلى وتقلل الفطريات.

وتابع «بدران» أنّ قلة الحركة تسبب 16 مرضًا بينها الحساسية ونقص المناعة، مشددًا على ضرورة تناول المياه بكثرة وممارسة الرياضة والقيام بأي حركة.