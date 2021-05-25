تامر أمين يثير أزمة مجددا في أول ظهور له بعد وقفه: وصف سمير غانم بـ«أضحوكة مصر»

مأزق جديد يقع فيه الإعلامي تامر أمين في أول ظهور له بعد توقف لمدة 3 شهور، وذلك بسبب وصفه للفنان الراحل سمير غانم بـ«أضحوكة مصر»، وهو ما انتقده الكاتب والدكتور خالد منتصر، بسبب ما ورد على لسان الإعلامي تامر أمين، عبر برنامج «آخر النهار» المعروض على شاشة النهار، ليقع أمين مجددا في مرمى السوشيال ميديا، بعد أزمة تصريحاته السابقة عن أهل الصعيد.

وغرد خالد منتصر عبر موقع «تويتر» يقول: «سمير غانم ليس أضحوكة كما وصفه تامر أمين ولكنه ضحكة وبسمة وبهجة وسعادة وفرحة».

وعاد تامر أمين، أمس للظهور مرة ثانية، عبر برنامج «آخر النهار» المعروض على شاشة تلفزيون النهار، بعدما توّقف لمدة 3 أشهر إثر أزمة شديدة بعد ما أساء إلى أهل الصعيد في إحدى حلقات برنامجه قبل التوقف، وخلال حلقة العودة تحدّث عن الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل يوم الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وفي بداية حديثه قال تامر أمين «سمير غانم أضحوكة مصر»، مما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق نشطاء على ما قاله تامر أمين، فقال مدونا عبر «فيسبوك»: «خانك التعبير في قولك (أضحوكة مصر) ويفترض أن يكون هناك مصطلح أرقى يليق بتاريخ ملك الارتجال سمير غانم رحمه الله».

وعلق ناشط آخر قائلا: «لما تقول أضحوكة مصر تبقى كدة بتشتمه.. في فرق كبير بين ضحكة مصر وأضحوكة مصر. ده خطأ ما يصدرش من مقدم تلفزيوني مبتدئ»، وتابع آخر: «رجل إعلام مش مرتب كلامه دا أما كلمة أضحوكة دي التي استهليت بيها كلامك كلمة إهانة وانت بتنعي الرجل الله يهديك».

https://fb.watch/5IJcKcrK15/

وقف تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد:

كان تامر أمين، قد تناول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال «أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات»، وأثارت وقتها تصريحات أزمة في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي وأوقفت قناة النهار، البرنامج وأعلنت اعتذارها.

كما اعتذر عن إهانته لأهالي الصعيد من خلال مقطع فيديو، قال فيه: «أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفي كل مكان في مصر..»، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف برنامج تامر أمين، واستدعائه للتحقيق في فبراير الماضي.