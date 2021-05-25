بينهم 27 طفلاً.. «جامعي أسيوط» يستقبل 1110 حالات كورونا

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن وجود 7 أطفال عمرهم أقل من 15 سنة، مصابين بفيروس كورونا، يخضعون للعلاج بمستشفى الأطفال الجامعي، وحالاتهم مستقرة، كما يوجد 45 حالة إصابة بين البالغين، يجري علاجهم بالمستشفى الجامعي الرئيسي، تتضمن 27 حالة مستقرة، و9 حالات حرجة، وهو نفس العدد الموجود على أجهزة التنفس الصناعي.

وعن تفاصيل الحملة الموسعة لتطعيم أبناء الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مقرات طبية بالمستشفيات الجامعية، أشار رئيس جامعة أسيوط إلى تكثيف العمل بالفريق القائم على التطعيم تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وبقيادة الدكتورة هبه الله جمال راشد، مدير إدارة مكافحة العدوى، وذلك تزامناً مع زيادة الإقبال الملحوظ على تلقى اللقاح، معلناً عن وصول 2000 جرعة جديدة من لقاح «استرازنيكا» الإنجليزي من وزارة الصحة اليوم، كما تم الانتهاء من استلام 300 جرعة لقاح «سينوفارم» الصينى، و2300 جرعة لقاح «استرازنيكا»، تم استهلاك نحو 1800 جرعة منها فى حقن أفراد الأطقم الطبية وأفراد المجتمع الجامعي خلال الشهور الماضية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية أن مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا من المنتسبين للمجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وكذلك الحالات الحرجة والمتداخلة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

وأعلن «عطية» عن استقبال مستشفيات الجامعة لنحو 1110 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة العام الماضي، تضمنت 1083 مصاباً من بين البالغين، و27 مصاباً من الأطفال، والذي تم تخصيص لهم مستشفى الأطفال كمستشفى متخصص لعلاج حالات صغار السن منذ بدء رصد استهداف الفيروس للأطفال مع الموجة الثانية من الجائحة، وخلال تلك الفترة تم علاج وخروج 17 طفل بعد تمام تعافيهم، بينما توفى 3 أطفال ممن كانت إصابتهم خطيرة وفى حالة حرجة.