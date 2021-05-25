مصرع شخصين في حادث تفحم سيارة بجنوب سيناء

لقى شخصان مصرعهما في حادث احتراق سيارة نصف نقل على طريق نويبع الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفحم السيارة بالكامل

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق في سيارة نصف نقل على الطريق الدولي، على بعد 25 كيلومتراً من مدينة نويبع، باتجاه مدينة دهب.

أسفر الحادث عن احتراق السيارة بالكامل، ومصرع كل من «عاطف أحمد ناجي»، 38 سنة، من محافظة بني سويف، و«أشرف علي محمود»، 48 سنة، من محافظة الشرقية.

تمت السيطرة على الحريق، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، كما جرى نقل جثتي المتوفين إلى مستشفى نويبع، حيث تم التحفظ عليهما في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وقوع 3 حوادث صباح اليوم

وشهدت محافظة جنوب سيناء وقوع 3 حوادث صباح اليوم، أحدها على الطريق الدولي الجديد، على بعد 15 كيلومتراً من كارتة مدينة طور سيناء، باتجاه مدينة أبورديس، وأسفر الحادث عن مصرع شخص بموقع الحادث، وإصابة شخص آخر، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور.

وتمثل الحادث الثاني في انقلاب سيارة ملاكي رقم (1275 ر س ع)، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 50 كيلومتراً من مدينة الطور، باتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

والحادث الثالث عبارة عن تصادم دراجة بخارية (تروسيكل) بدون لوحات معدنية، مع سيارة ملاكي رقم (1931 ط ج د)، أمام شركة الكهرباء بمدينة طور سيناء، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقلهم إلى مستشفى الزهراء.

كما جرى إخلاء مواقع الحوادث لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.