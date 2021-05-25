تفاصيل انقلاب مقطورة جرار زراعي بجوار شريط السكة الحديد في الشرقية

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول بعض الصور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلاً جرار زراعي بمقطورة وانقلاب المقطورة بجوار شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، مما أدى إلى تهدئة أحد القطارات بالقرب منه لاستطلاع الأمر واستكمال مسيرته.

بالفحص تبين أنه أثناء مرور أحد القطارات بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، شاهد قائد القطار، سائق جرار زراعي بمقطورة حال محاولته عبور شريط السكة الحديد من أحد الأماكن غير المخصصة لذلك، فاختلت عجلت القيادة في يده وانقلبت المقطورة، مما أجبر سائق القطار على تهدئة السرعة حال قيام بعض الأهالي بمساعدة قائد الجرار الزراعي في رفع المقطورة واستكمال مسيرته دون توقف، كما أسفرت الجهود عن تحديد الجرار الزراعي ومالكه، «سائق مقيم بدائرة المركز».

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط الجرار الزراعي المشار إليه «بدون لوحات معدنية»، وبسؤال مالكه قرر بقيام نجله بقيادة الجرار أثناء الواقعة، حيث تم ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة.