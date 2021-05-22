نزيف الأسفلت عرض مستمر.. إصابة 21 شخصا في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

لا يزال نزيف الأسفلت عرضاً مستمراً في محافظة الفيوم، حيث تشهد المحافظة، العديد من حوادث طرق متكررة بصورة يومية مما يتسبب في وفاة وإصابة العشرات، حيث شهدت طرق المحافظة ثلاثة حوادث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسببوا في إصابة 21 شخصاً بينهم 4 أطفال وشقيقتان و6 أشخاص من أسرة واحدة، وكانت كلمة السر في حادثتين منهم هو «انفجار إطار السيارة»، بينما الثالثة كانت بسبب «السرعة الجنونية» لسائق السيارة الذي لم يهتم بحياة «الركاب» فكانت النهاية نقلهم إلى المستشفى في حالة سيئة.

إصابة 11 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

تسبب انفجار إطار سيارة ميكروباص في انقلابها خلال سيرها على طريق مصر الفيوم الصحراوي أمام مصنع السيراميك، ما أسفر عن إصابة كل من محمد أشرف حسين، 17 عاماً، وأحمد رمضان عوض، 24 عاماً، حسام الدين محمد محمود مقيم بسنورس، زياد الدين محمد محمود، محمود حمدي السيد، أحمد سيد عبدالحليم، عبدالرحمن أحمد عاطف، مصطفى كامل أحمد، محمد أحمد عشري، أحمد كامل أحمد، وعبدالرحمن محمد محمود، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة 4 عمال في حادث انقلاب أتوبيس عمال بالفيوم

لم تمر سوى ساعات قليلة على حادث انقلاب سيارة ميكروباص إلا وشهدت محافظة الفيوم، انقلاب أتوبيس خاص بإحدى الشركات ينقل عمال بالشركة إثر انفجار أحد إطاراته، مما أسفر عن إصابة 4 من مستقليه وهم «عماد عبدالوهاب السيد، 53 عامًا، ومحمد ربيع دياب، 41 عامًا، ووجيه إسماعيل إدريس، 36 عامًا، وشعبان عبدالله أحمد، 42 عامًا»، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وفي نهاية اليوم، أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة «سوزوكي» بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من علي السيد محمد (41 عاماً)، وزوجته شيماء علي محمد (38 عاماً)، وشقيقة زوجته عزة علي محمد (35 عاماً)، وأبنائهم عبدالله علي سيد (14 عاماً)، وعبدالرحمن علي سيد (10 أعوام)، ومروان علي السيد (7 أعوام)، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

إزالة آثار الحوادث الثلاثة وتيسير الحركة المرورية

وانتقل ضباط المرور والحماية المدنية إلى أماكن الحوادث الثلاثة، وتمكنوا من إزالة آثارها وتيسير الحركة المرورية، كما جرى تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع الثلاث وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.