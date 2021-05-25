رئيس جامعة كفرالشيخ يؤكد على تطبيق الإجراءات خلال امتحانات الجامعة

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ، اجتماعه الشهري، برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء، بحضور الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الأستاذ على صبري، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وخلال العام الدراسي.

وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بتطبيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والاستفادة من كل إمكانيات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط طبقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضى كورونا أو المتخوفين.

وصدق المجلس على محضر اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم (193)المنعقدة بتاريخ 27/4/2021م، ومحضر اجتماع مجلس الجامعة الطاري بجلسته رقم (194) المنعقدة بتاريخ 18/5/2021م، ومحضر اجتماع مجلس العمداء بجلسته رقم (146) المنعقدة بتاريخ 9/5/2021م، ومحضراجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بجلسته رقم (172) بتاريخ 5/5/2021م، ومحضر إجتماع مجلس إدارة الشئون الطبية بجلسته رقم (5) بتاريخ 18/5/2021م، ومحضر اجتماع مجلس المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بجلسته رقم (74) بتاریخ 27/4/2021م، ومحضر اجتماع مجلس إدارة مشروعات تطوير الأداء الجامعي بجلسته رقم (109) بتاريخ 27/4/2021 م.