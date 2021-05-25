«نقل» النواب توافق على موازنه هيئة ميناء دمياط بقيمة 7.701 مليار جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على موازنة هيئة ميناء دمياط، حيث جاءت تقديرات العام المالي الحالي 2021-2022 بقيمة 7.701 مليار جنيه.

وبلغت الخطة الاستثمارية لها 3.540 مليار جنيه، وذلك بحضور اللواء أركان حرب وليد عوض، رئيس ميناء دمياط.

ومن جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، على أهمية ميناء دمياط، لافتا إلى أنه من المواني الحيوية، ويعتبر أيضا من المواني الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعاملاته اليومية.

وأضاف النائب علاء عابد، أن التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية يأتي في اطار الحرص على مصلحة الوطن، مؤكدا أن المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء النقل والتخطيط والمالية، يؤدون آداءً جيدا، وبالتالي لدينا ثقه كبيرة في أداء الحكومة.

ومن جانبه، طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، من اللواء وليد عوض، رئيس ميناء دمياط، بالرد على ملاحظات اللجنة على أن يأتِ الرد مكتوبا للجنة، ومن أهم الملاحظات هي: أولا زيادة مخصصات الإهلاك العام القادم 400 مليون جنيه عن العام الحالي بمبلغ 150 مليون جنيه.

ثانيا: على الرغم من زيادة تقديرات الإيرادات العام القادم عن العام الحالي بمقدار 100 مليون جنيه فقط إلا أن تقديرات التكاليف والمصروفات قد زادت بأكثر من 150 مليون جنيه، وزيادة بند التعويضات والغرامات العام المقبل 10 ملايين جنيه عن العام الحالي 5.3 مليون جنيه بنسبة أكثر من 40% فما الداعي للزيادة.