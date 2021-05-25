ملتقى خريجي «رياضية كفر الشيخ» يبحث مستجدات سوق العمل

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الملتقى الثاني لخريجي كلية التربية الرياضية، لمناقشة مستجدات ومتطلبات جودة الخريج وسوق العمل.

ورحب عميد الكلية بالحضور، وقال إن كلية التربية الرياضية تعمل على التوعية بأهمية الرياضة البدنية، للحفاظ على صحة الإنسان، وأكد أن الكلية بما تتضمنه من منهج نظري وعملي، تسهم بشكل كبير في تحسين الصحة البدنية لدى الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وهو ما يؤثر إيجاباً على تطور المستوى العلمي والفكري لهم.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العال، إن مفهوم خريج التربية الرياضية تغير كثيراً بإضافة تخصصات رياضية جديدة، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على تأهيل طلاب التربية الرياضية، مشيراً إلى أهمية تأهيل المرضى بعد تماثلهم للشفاء بممارسة الرياضة، ودعا إلى نقاش مفتوح بين المتخصصين، لزيادة كفاءة خريجي التربية الرياضية.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة كفرالشيخ أنه يجري العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالتربية الرياضية، وقال إن كل هذا يأتي في إطار اهتمام الرئيس ببناء الإنسان بشكل عام، وفي مختلف المجالات، مشيراً إلى دعم وتسويق مشروع البطل الرياضي ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعة.

كما أكد رئيس الجامعة أن اهتمام القيادة السياسية يعطي دفعة كبيرة لتطوير المنظومة الرياضية في مصر، مشيراً إلى أهمية دور الجامعات من خلال تعزيز الانتماء والقيم الرياضية لدى الطلاب، لدورها الإيجابي في تأهيل وإعداد الطلاب.

وأوضح «دسوقي» أهمية الملتقى في ربط الخريجين بسوق العمل، إلى جانب استمرار التواصل مع جامعتهم وكليتهم، واطلاعهم على ماتشهده الكلية من تطور ملحوظ، كونهم سفرائها خارج الجامعة، مشيراً إلى تمتع خريجي كلية التربية الرياضية بفرص عمل بعد التخرج.

ودعا رئيس الجامعة الحضور لمناقشة الأفكار الجديدة والمقترحات لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة سريعاً.

شارك في افتتاح الملتقى كل من الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والكابتن أسامة سليمان، نقيب المهن الرياضية بكفر الشيخ، ووائل بشتة، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ.