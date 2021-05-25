OSN تعرض حصريا الحلقة الخاصة من مسلسل «Friends: The Reunion»

أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، اليوم عن عرض الحلقة الخاصة «Friends: The Reunion»، أحد أكثر الأحداث التلفزيونية انتظارا لهذا العام، وذلك حصريا على منصتها.

وسيجتمع نجوم العرض الستة جينيفر أنيستون، وليزا كودرو، وكورتيني كوكس، ومات ليبلانك، وماثيو بيري، وديفيد شويمر للمرة الأولى منذ 17 عامًا على مسرح 24 لـ«وارنر براذرز» Warner Bros في عرض خاص لمرة واحدة.

ويتيح «Friends: The Reunion» للجماهير فرصة استعادة أكثر لحظات المسلسل التي لا تُنسى مع النجوم أنفسهم. ومن المقرر ظهور لائحة طويلة من ضيوف الشرف إلى العرض، منهم كارا ديليفين، وديفيد بيكهام، وجاستن بيبر، وريس ويذرسبون، وليدي غاغا وغيرهم.

وبهذه المناسبة، قال نيك فوروارد، الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والتلفزيوني في OSN: في بيان «يسعدنا أن نكون المنصة الحصرية لـ Friends: The Reunion في الشرق الأوسط، مما يضيف إلى مكتبتنا الواسعة من المحتوى على "OSN Streaming».

مسلسل Friends هو أكثر من مجرد عرض مبدع، حيث ترك بصمة كبيرة على الثقافة الشعبية في جميع أنحاء العالم الآن، في الحدث التلفزيوني الأكثر تشويقا لهذا العام، يمكن للمعجبين استعادة بعض اللحظات التي لا تنسى مع الحصول على لمحة حصرية عما حدث وراء الكواليس والذي جعلنا جميعًا نقع في حب روس وراشيل وتشاندلر ومونيكا وفيبي وجوي. نحن متحمسون للغاية ونتطلع إلى الترحيب بأصدقائنا من جميع أنحاء المنطقة والاستمتاع بهم.

جدير بالذكر، أن تصدر نجوم مسلسل friends، غلاف مجلة People الشهيرة، مع اقتراب عرض المسلسل، حيث التقطوا صورة بنفس الطريقة المعتاد الظهور بها مع تغيير في مظاهرهم بسبب الزمن.

ومسلسل friends بث لأول مرة في 22 سبتمبر 1994، فيما توقف في 6 مايو 2004، وقدم منه 10 مواسم، أي 236 حلقة، وحصل على الكثير من الجوائز، أبرزها «إيمي» لأفضل عمل كوميدي لايت.