منها «خبرة الأطباء».. محافظ الفيوم يكشف سر زيادة معدلات شفاء كورونا

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك انخفاضًا ملموسًا في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن زيادة مرتفعة في معدلات الشفاء بالمحافظة، وهذا ناتج عن الخبرة التي اكتسبتها الأطقم الطبية على مدار عامين في مواجهة الجائحة، رغم أن تكتل سكان المحافظة على ثلث مساحتها فقط يساعد في زيادة انتشار فيروس كورونا، في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر 2»، أنه بالفعل هناك استنفار كامل بالتنسيق مع جميع الأجهزة المحلية ومديريات الصحة، من أجل التكثيف من حملات التفتيش خلال الفترة الحالية والتأكد من مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كما أن هناك تنسيقا كاملًا مع وزارة الصحة في توفير المعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي بأقصى قدرات تستطيع الوصول لها المحافظة مع عدد المستشفيات القليلة بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم أن الزيادة التي شهدتها المحافظة في إصابات كورونا في الفترة السابقة للشهر الماضي، ترجع إلى كثافة السكان في عدد من القرى والمدن، فسكان الفيوم البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة يعيشون على ثلث مساحة المحافظة فقط، لكن الفريق الطبي استطاع التعامل مع الحالات في المستشفيات نتيجة للخبرة المتراكمة.

وأردف الدكتور أحمد الأنصاري، أنه تم بذل مجهودات كبرى لدخول مستشفى الصدر الخدمة خلال أقرب وقت، كما تم تدبير عدد من الأطباء المتخصصين في العناية المركزة وزيادة السعة السريرية بنسبة 30%.