حول الفرح لمأتم.. أطلق الرصاص احتفالا بعرس شقيقته فقتل طفلا بسوهاج

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بوفاة «طفل»، مقيم بدائرة المركز، مصاب بطلق ناري عقب وصوله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص وسؤال عمه «سائق مقيم بذات الناحية»، قرر أنه حال قيام أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجاً بعرس شقيقته، أصابت إحداها نجل شقيقه المذكور التى أودت بحياته واتهمه بالتسبب فى ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «بندقية آلي»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.