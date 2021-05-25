برلماني: القيادة السياسة سبقت الشعب والنقابات في دعم فلسطين

قال اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مصر على الصعيد الخاص بالقضية الفلسطينية اتخذت إجراءات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك تواصلت مع واشنطن بالتوازي مع تواصلها مع طرفى الصراع، مؤكدا أنه تم إيقاف إطلاق النار بين الجانبين في اليوم الحادي عشر بجهود مصرية وبوساطة أمريكية، معلنا تثمين حزب حماة الوطن لقرارت الرئيس السيسي وتوجيه الشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف «نصير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي فتح معبر رفح البري دون توقف منذ بدء الأزمة وكذلك فتح المستشفيات المصرية من أجل علاج المصابين في القصف الغاشم على قطاع غزة، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي لتوجيه إعادة إعمار غزة وهو الأمر الذي دفع جميع أجهزة الدولة للمشاركة في قوافل عديدة.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن النقابات في الماضي كانت تشارك قبل الدولة لكن حاليا القيادة السياسية كانت سابقة للمواطنين والأحزاب السياسية، مبينا أن ائتلاف دعم مصر الممثل في حزب حماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهوري نفذ مؤتمر قبل 5 أيام من أجل تقديم قافلة لتكون هدية دعم للشعب الفلسطيني ضمت 80 شاحنة تضم مستلزمات غذائية وطبية، مشددا على أن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى تحصل على استقلالها وتكون عاصمتها القدس.