وزير خارجية أمريكا: ملتزمون بحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدة لغزة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه سيعقد المزيد من الاجتماعات في القدس، وهناك خطوات يجب أن تتخذ لكي يتم تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمعالجة الظروف الحالية التي تُساعد في تثبيت وقف إطلاق النار، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحشد الجهود الدولية لمساعدة قطاع غزة.

وأضاف «بلينكن»، خلال مؤتمر صحفي من القدس، أن هناك مساعدات إضافية للشعب الفلسطيني اليوم أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن هذا لا يكفي كما قال جو بايدن، موضحًا أن الفلسطينيين والإسرائيليين كلاهما يستحق أن يعيشا بأمان وأن تكون هناك حرية وديمقراطية وأن يُعاملوا بكل كرامة.