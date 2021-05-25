وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب، وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين.

وأضاف «شوقي»، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «امتحانات الثانوية العامة بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب، وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط».

وفي تدوينة أخرى، سرد الوزير، تعقيبا واضحا بشأن تعديلات قانون التعليم وامتحانات الثانوية العامة، فذكر أن التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء المصري على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت:

1) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية

2) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى

3) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).

وأبدى مجلس الشيوخ الموقر ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة أن تطلب سحب القانون كي نرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأسابيع القادمة.

وذكر الوزير في تدوينة: «نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لأنها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية، ونعلن منتصف الأسبوع المقبل تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله باذن الله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين، هذا للتوضيح ومنعا لكثرة الجدل وتكرار الأسئلة ونرجو الاهتمام بالامتحانات التجريبية وما تقترحه الوزارة من مراجعات على القنوات والمنصات المختلفة وإتاحة الفرصة للطلاب للتحضير في هدوء».