عاجل.. نشوب حريق هائل بالهرم في عقار من 5 طوابق ومسجد وسيارة

اندلع حريق هائل في جراج بشارع المحولات بمنطقة الهرم بعد دقائق من اشتعال النيران به، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه.

وقال شهود عيان، إن الحريق نشب في عقار مكون من 5 طوابق، وجزء من مسجد، وسيارة، لكن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه.

وتظهر الصور التي تنشرها «الوطن» انتشار رجال الحماية المدنية أعلى عدد من المباني، وآخرين على الأرض، في محاولة منهم لإخماد النيران التي تظهر بكثافة في المنطقة.

فيما تكشف الصور عن اختفاء كامل للرؤية بسبب حجم الحريق، مع انتشار الأدخنة في كل مكان.