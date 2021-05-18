الحماية المدنية تنقذ قطة سقطت في منور برج سكني بالفيوم.. صور
فشل الأهالي في إنقاذها بسبب ارتفاع العمارة فاستغاثوا بالدفاع المدني
كتب:
أسماء أبو السعود
01:19 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
الحماية المدنية تنقذ قطة سقطت في منور برج سكني بالفيوم
قطة صغيرة سقطت في «منور» أحد العمارات السكنية بمنطقة الإصلاح الزراعي بالمسلة بمحافظة الفيوم، منذ عدة أيام، تئن من الألم إثر سقوطها من فوق السطح ومن الجوع حيث ظلت فترة طويلة دون طعام وشراب، حاول سكان العمارة إنقاذها كثيراً لكنهم فشلوا بسبب إغلاق كافة الشقق التي في الأدوار السفلية وعدم وجود أحد يسكن بها، فلم تتمكن إحدى ساكنات العمارة من ترك تلك القطة تموت أمام عينيها، خصوصاً حينما تذكرت حديث الرسول حول دخول إمرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
رحلة البحث عن حل لإنقاذ «قطة» حُبست في منور
لم تعرف ساكنة العمارة «التي رفضت ذكر اسمها» ماذا تفعل، ولم تستطع تحمل صوت أنين القطة وبكائها، وحاولت كثيراً الاستعانة بأقاربها الشباب لإنقاذ القطة لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، فلم تجد أمامها حلاً سوى أن تستغيث بقوات الدفاع المدني بمديرية أمن الفيوم، وتشرح لهم الوضع، آملةً في أن يتفهموا أنّ القطة «روح» وأنّهم مسؤولون عن إنقاذها.
الحماية المدنية تنقذ «قطة» سقطت في منور
دقائق قليلة لم تتجاوز الـ 15 دقيقة، ووصلت سيارة الدفاع المدني وعدد من الضباط ورجال الحماية المدنية، وقاموا بالنزول من فوق السطوح إلى المنور بواسطة تسلق «مواسير المياه والصرف الصحي» التي تستخدم في الحرائق، وأنقذوا القطة، وسط انبهار جميع سكان العمارة والمنطقة المحيطة واللذين لم يصدقوا تلبية الحماية المدنية لبلاغ إنقاذ «قطة».
الأهالي يصفقون لقوات الحماية المدنية بعد إنقاذ القطة
وما أن خرج أحد أفراد الحماية المدنية مُمسكاً بالقطة في يديه، إلا وبدأ الأهالي في التصفيق له وللضباط الذين برفقته على موقفهم الإنساني الرائع، مقدمين لهم الشكر على إنقاذهم لحيوان ضعيف، وعلى شهامتهم ونبلهم، وعدم تجاهلهم للبلاغ لأنّها «قطة».
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