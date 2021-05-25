من فيفي عبده لسمير غانم مرورا بـ«الصعايدة».. أزمات تامر أمين عرض مستمر

أثار مقدم البرامج تامر أمين الجدل مجددا، عقب أول ظهور إعلامي له منذ إيقافه لمدة 3 شهور على أثر تصريحاته التي هاجم فيها «الصعايدة وأبناءهم»؛ وذلك من خلال تصريحه بأن الفنان سمير غانم «أضحوكة مصر»، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمته والسؤال حول سر عودته مرة أخرى للشاشة.

تامر أمين: سمير غانم أضحوكة مصر

وقال أمين خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن «سمير غانم أضحوكة مصر وسبب بهجة مصر وضحكة مصر والابتسامة التي ظلت مرسومة على وجوه المصريين والعرب»، لافتا إلى أنه يعرف دلال عبد العزيز منذ 30 سنة، وهي تقف دائما في الأزمات مع أي شخص، مؤكدا أن سمير غانم أحد أكثر الفنانين تواضعا.

الوصف الذي أطلقه «أمين» على «غانم»، دفع الكاتب خالد منتصر ليرد على أمين في تغريدة على موقع «تويتر» قائلا: «سمير غانم ليس أضحوكة كما وصفه تامر أمين ولكنه ضحكة وبسمة وبهجة وسعادة وفرحة».

كما علق أحد رواد السوشيال ميديا على كلام أمين «لما تقول أضحوكة مصر تبقى كده بتشتمه.. فيه فرق كبير بين ضحكة مصر وأضحوكة مصر. ده خطأ ما يصدرش من مقدم تليفزيوني مبتدئ»، وتابع آخر: «رجل إعلام مش مرتب كلامه.. كلمة أضحوكة دي التي استهليت بيها كلامك كلمة إهانة وانت بتنعي الرجل الله يهديك».

الصعايدة غاضبون من تامر أمين

وتسبب تصريح تامر أمين، الذي قال فيه إن الأهالي في الريف والصعيد ينجبون الأطفال لكي ينفقوا على آباءهم، غضبا واسعا، حيث قال: «نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم»، «وفي الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات»، الأمر الذي استدعى تدخل المجلس الأعلى للإعلام وإيقاف أمين 3 شهور وخرج كثير من سكان الصعيد في لايف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليردوا على أمين، وكذلك أعضاء مجلس النواب الذين هاجموا أمين.

تعليق ضد اتحاد الكرة

ولم ينجُ المجال الرياضي من انتقادات تامر أمين، حيث انتقد تخفيف اتحاد الكرة العقوبة المفروضة على حارس النادي الأهلي محمد الشناوي، بوقفه 4 أيام ودفع غرامة 20 ألف جنيه قائلا: «ما كان من الأول ليه تزعلوا الناس منكم.. هو فيه لاعب يتوقف 4 مباريات عشان ماسكة إيد»، متابعا: «لما تيجوا تعملوا حاجة ياريت تتعمل بذكاء.. بس مش كده.. ما رمضان صبحي عمل نفس الموضوع مع الحكم الكبير جهاد جريشة ولم يتم وقفه» مؤكدا أن ما فعله اتحاد الكرة يشبه إلى حد كبير الجملة الشهيرة التي تقول «هتنزل المرّادي».

أزمته مع فيفي عبده

وعن الفنانة فيفي عبده، قال مقدم البرامج تامر أمين، إنه لا توجد راقصة محترمة، «أنا رافض هذه المهنة ومتقوليش رقاصة محترمة، مفيش حاجة ‏اسمها رقاصة محترمة، ومتقوليش إنها قدمت حاجات كتير لمصر مفيش حاجة اسمها عملت حاجات لمصر».‏

وعلق على عودة فيفي عبده للرقص مرة أخرى وهي في عمر الـ65 قائلا: «هل من المفروض أن تفكر في الدنيا و(الهشك بشك) أم تفكر في آخرتها! فيفي عبده تفتخر بأن الراقصات الأجنبيات يتعلمن الرقص منها، وتقول إن شاكيرا تعلمت الرقص من سيديهاتها.. ما هذا الفخر، المفروض أن تحمد الله أنها بصحتها وتفكر في الأيام المقبلة وتنسى ما فعلته في الماضي وتقول لنفسها (اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني) ولكن للأسف اللي جاي (حمادة بالنعناع).