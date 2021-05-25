بلينكن: متوافقون مع إسرائيل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، متحدان تمامًا في فكرة أنه لا يجب السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، «نحن نشارك نفس الهدف، ولكن هناك خلافات بسيطة من أجل التحقيق الأمثل لهذا الهدف، ونتواصل مع الحلفاء ونعمل معهم من أجل التوصل لأفضل السبل لتحقيق هذا الهدف المشترك».

وأضاف « بلينكن »، خلال مؤتمر صحفي، من القدس، أنه التوصل لهذا الهدف يكمن في العودة والامثتال في الاتفاق النووي، وهذا يحدث من خلال لقائتنا مع الإيرانيين سواء المباشرة أو غير مباشرة في فيينا، موضحًا أن الاتفاق النووي حقق شيئًا في غاية الأهمية وهو أنه أوقف كافة مسارات إيران لانتاج المواد الانشطارية من أجل تصنيع سلاح نووي.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الاتفاق النووي السابق كان مراقبًا من قبل الخبراء الأمريكان وذلك من خبراء دوليين وأكدوا أن إيران كانت ملتزمة بنسبة كبيرة بالاتفاق، لكنها بعد ذلك توقفت عن تنفيذ بعض بنود الاتفاق».