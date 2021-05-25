وزير خارجية أمريكا: زيارتي للقدس لخفض التوتر ودعم إسرائيل ومساعدة غزة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه وصل القدس صباح اليوم، بطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طلب منه أن يُحقق أربع أهداف أساسية، أولها التعبير عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل، والثاني البدء بالعمل تجاه المزيد من الاستقرار وتقليل التوترات بالضفة الغربية والقدس.

وأضاف «بلينكن»، خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر الثالث هو دعم المساعدات الإنسانية الطارئة في غزة، لمنفعة الفلسطينين، ورابعا إعادة بناء علاقتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطات الفلسطينية، «هذه الاهداف كانت محور اجتماعاتي مع قادة الطرفين من ضمنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن».