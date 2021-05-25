وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات النهائية سوف تنعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، مؤكداً أنه يجب على أولياء الأمور أن يطمئنوا لأنه لا علاقة بأي مشكلة اعترضت أبناءهم سواء في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي، ولا يجب إسقاط تجربة الامتحانات التجريبية على الامتحانات النهائية.

وأضاف شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي».

وتابع: «في النهاية لن نسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات».

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه يتم عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً، بنظام الأسئلة الجديد.