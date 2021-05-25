9 أرقام تلخص أزمة الإدمان والتعاطي في مصر

كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن عدد من الأرقام المهمة التي تلخص مشكلة الإدمان والتعاطي في مصر.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.

وقال «عثمان»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أنه في وقت سابق لم يكن من سلطة أحد إنهاء خدمة الموظف المتعاطي، ولكن بعد القانون الجديد يمكن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الموظفين المتعاطين والذين يضرون أنفسهم وأسرهم والمجتمع ككل.

وجاءت أهم الأرقام التي عرضها مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كالتالي:

- نسبة التعاطي في مصر عام 2014 كانت 10%، وحاليا وصلت إلى 5.6%.

- نسبة الإدمان من سن 15 سنة إلى 60 سنة حوالي 2%.

- أكثر فئة تتقدم للعلاج هي الفئة من 15 سنة إلى 20 سنة.

- أكثر فئة لديها مشكلة إدمان في الجهاز الإداري للدولة من 30 إلى 40 سنة.

- كشفنا على 350 ألف موظف، وكانت نسبة التعاطي بينهم 2%، وهناك 250 حالة كرروا التعاطي أكثر من مرة.

- عملية سحب المخدر من الجسم لا تستغرق أكثر من عشرة أيام، ويمكن تلقي العلاج مع الاستمرار في العمل.

- نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية كانت 12% في 2014، وتم التعامل بلا هوادة معهم، وأصبحت النسبة 1.8%.

- يوجد في مصر 26 مركزا لعلاج الإدمان، يمكن من خلالهم التقديم لتلقي العلاج.

- خلال الفترة الماضية عالجوا 150 مريض إدمان، وهناك ثقة وطمأنينة في الخدمة التي تقدمها الدولة في علاج الإدمان.