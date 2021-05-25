مستشار الرئيس: كورونا سيصبح فيروسا متوطنا في كل العالم خلال فترة زمنية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فيروس كوورنا المستجد «كوفيد 19» بعد فترة زمنية سيكون متوطنًا في كل دول العالم، كما علق على غضب البعض من بيانات منظمة الصحة العالمية والتي وصفها البعض أنها مخيفة، فذكر أن منظمة الصحة العالمية ترصد أحداثا وتغيرات موجودة على الأرض من خلال بيانات تأتي لها من مكاتبها في كل دول العالم، مثل المنطقة الأفريقية والشرق المتوسط والمنطقة الأوروبية والأمريكية وجنوب شرق آسيا.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن منظمة الصحة العالمية تجمع كل هذه الأوراق العلمية وتتولى نشرها أو تأكيدها من خلال خبرائها الذين يدرسون الأمور على الواقع، موضحًا في الوقت ذاته المتحورات أو التغيرات في فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كون هذا سلوك كل الفيروسات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن أي فيروس يظهر، بعد فترة زمنية قد تمتد لـ 6 شهور أو 9 شهور ويبدأ في التحور، من أجل المكافحة للعيش، بحيث لا تستطيع الأجسام المضادة والأجسام المناعية في جسم الإنسان أن تتعامل معه، «بعد فترة زمنية سيكون هذا النوع من الفيروسات وهو فيروس كورونا متوطنا في كل العالم، وستكون الأعراض موجودة بصفة مستمرة لكنها ليست بنفس الحدة أو الشدة أو الانتشار».