عوض تاج الدين: لا نقص بأجهزة التنفس ولا أسرة الرعاية في مصر حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر لا يوجد بها أزمة في أجهزة التنفس أو أسرة العلاج في المستشفيات في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تمر بها مصر حاليا حتى الآن.

تدفق مستمر للقاحات إلى مصر

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، إن هناك تدفق مستمر للقاحات مع التطعيم للفئات التي لها أولوية، مشددا على أن مصر تعمل منذ الفترة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينا أن التطعيمات تقلل من الإصابات الشديدة في الجهاز التنفسي نتيجة الإصابة بكورونا، مؤكدا أن التطعيم يجب التزام معه بالإجراءات الإحترازية، لافتا إلى أن الشخص الذي حصل على التطعيم قد يكون مصدر لإصابة الآخرين بالفيروس، مشيرا إلى أن هناك تأمين لكميات مختلفة من اللقاحات، موضحا أن اللقاح قبل استخدامه يتم اعتماده من هيئة الدواء وتعمل هيئة الشراء الموحد من أجل إيجاد اللقاح لكل المصريين.

كل شخص حصل على الجرعة الأولى الدولة موفرة له الجرعة الثانية

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن كل شخص حصل على الجرعة الأولى من اللقاح الدولة توفر له الجرعة الثانية، موضحا أن هناك تدفقا مستمرا للقاحات حيث تم توفير 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم في الصين و8 مليون جرعة من لقاح استرازنيكا.

وألمح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس كانت ناجحة متمنية أن تعود بالخير على مصر والسودان وفلسطين.