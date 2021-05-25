تسوية عقار آيل للسقوط بالأرض وحملات لإزالة الإشغالات بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، في محافظة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة اليوم الثلاثاء، لتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتسوية عقار بالأرض، نظراً لأنه كان يشكل خطورة داهمة على المارة، خلف المعهد الديني.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك لإزالة المعوقات من الطرق لسهولة الحركة المرورية للسيارات والمشاة، وذلك في إطار فرض الانضباط في الشارع، والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة مكبرة لعودة الانضباط للشارع، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، ورفع كافه الإشغالات والمخالفات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحصيل مستحقات الدولة.

حيث تم تنفيذ حملة انضباطية بالقرى، برئاسة روضة منير، نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، وقد قامت الحملة بتحصيل مستحقات الدولة من النظافة، ورفع الإشغالات المتواجده بنطاق مركز دمياط، كما تم التشديد على رفع كل المخلفات والإشغالات التي تعيق المرور.

وشنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتجريف الطرق وكنس الشوارع والأتربة المتطايرة على جانبى الطرق، كما تابعت الحملة أعمال استكمال دهان وتزيين أعمدة الإنارة بعدد من القرى، وصيانة كشافات الإنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، للارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.