بأمر محافظ دمياط.. فض الأسواق العشوائية بمحيط قصر الثقافة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس مجلس مدينة دمياط حملة انضباطية،اليوم، بمنطقه عمر أفندي، أسفرت عن فض الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات بمحيط قصر الثقافة، في حضور محمد الشبراوي نائب رئيس مجلس المدينه لقطاع شمال، وروضة منير، نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة، لمنطقة عمر أفندي ومحيط قصر الثقافة بمدينة دمياط، أمس، ووجهت تعليماتها لحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برفع الإشغالات وجميع المخالفات الموجودة بالمنطقة فورًا.

وشددت «عوض» على منع تواجد الباعة الجائلين بهذه المنطقة، مؤكدة أن هذه الصورة لا تليق بمكانة قصر الثقافة ولا بأهمية الشارع الحيوي.

وأكدت محافظ دمياط على المتابعة الدورية لهذه الأعمال وتحقيق الانضباط بالشارع، لتيسير الحركة المرورية والمشاة، وملاحقة المخالفين.

و في سياق منفصل، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عادل عثمان، اجتماعاً مع قيادات المديرية ومسئولي الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، لتفعيل دور التعليم المجتمعي في تنفيذ المبادر ة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق طفرة تنموية ومجتمعية بقرى المحافظة التي توليها الحكومة أهمية قصوى، ويشرف على تنفيذها محافظ دمياط.

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