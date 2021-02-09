«التنمية المحلية» تكشف خطة تطوير الأسواق العشوائية بـ15 إجراء

بعد تلقي العديد من الشكاوى بشأن الأسواق وتحديدا الأسواق العشوائية، وغياب وسائل الأمان والسلامة المهنية، واندلاع الحرائق في بعض الأسواق، ما يؤدى إلى خسائر جسيمة وخلافه، اتخذت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهات الأخرى، العديد من الإجراءات للارتقاء بملف الأسواق وإنهاء الأزمات العالقة به، حيث قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة لديها خطة مستقبلية لتطوير الأسواق وتحويلها إلى أسواق حضارية، تتمتع بخدمات متميزة، وتسهم في القضاء على السلبيات التي حدثت فى فترات سابقة.

إجراءات «التنمية المحلية» للارتقاء بالأسواق العشوائية

1. لجنة من 6 وزارات لإدارة ملف الأسواق بالكامل، تضم وزارات «التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة، الري، الإسكان، والتموين».

2. حصر الأسواق الرسمية والعشوائية والأراضي الفضاء المحيطة بها تمهيدا لإقامة أسواق حضارية.

3. مراعاة اشتراطات الحماية المدنية في الأسواق للحد من الحرائق.

4. تطوير كل الأسواق بما يعظّم موارد الدولة ويساهم في زيادة إيرادات المحافظات.

5. الحد من ظاهرة الاسواق العشوائية خاصة التي تعيق الحركة المرورية وتحرك المواطنين واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة.

6. توفير منافذ للسلع متاحة للمواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص.

7. العمل على توفير الخدمات الأمنية بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع الحماية المدنية لمواجهة الحرائق.

8. إنشاء لجنة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية.

9. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية.

10. تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

11. التنسيق مع الأوقاف ومحافظة القاهرة لتطوير 3 أسواق عشوائية بمدينة نصر لتصبح حضارية متعددة الطوابق وتضم بدروم سيارات، وهي أسواق المنهل والتبة وحكاية.

12. يوجد 1792 سوقا عشوائيا وجار تطوير 282 سوقا، والانتهاء من 92 آخرين.

13. جار تطوير 311 سوقا رسميا.

14. جرى اختيار 952 قطعة أرض فضاء لإقامة أسواق عليها بالمحافظات.

15. نقل سوق المطرية من الميدان لمنطقة المسلة الجديدة بالتعاون بين محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف متضمنا 769 باكية.