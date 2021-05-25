فنانو مصر يشكرون السيسي لاهتمامه بحالة شريف دسوقي: جابر الخواطر

وجه عدد كبير من الفنانين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اطمئنانه على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وتوجيهاته برعايته وصرف معاش استثنائي له، عقب بتر قدمه اليسرى في عملية جراحية نتيجة مرض السكري.

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك: «خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب وسرعة توجيهات سيادته لرعاية وعلاج الفنان شريف دسوقى شكرا سيادة الرئيس».

مصطفي درويش

الفنان مصطفي درويش، شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «الريس يتحرك بنفسه ويتابع ويتصل ويطمن على شريف دسوقي ويوفر مستشفى وعلاج وده كله من بوست علي الفيس بوك، الراجل ده وسطينا فعلا ربنا يسترك ياريس».

عمرو مصطفى

وشارك أيضا الفنان عمرو مصطفي فى شكر الرئيس حيث نشر بوست عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه: «ما هذا الجمال شريف يستحق هذا الاهتمام الكبير فهو فنان حفر طريقه من الثقافة الجماهيرية ومن المسرح السكندري إلى قلوب الملايين، رئيس مصر الرئيس الفخر جابر الخواطر».

إيهاب فهمي

الفنان إيهاب فهمى حيث نشر بوست عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك حيث قال «بيان نقابة المهن التمثيليه شكرا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظك الله لنا».