نهال عنبر تكشف آخر تطورات حالة شريف دسوقي: «زي الفل الحمد لله»

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه، مؤكدة أن حالته مستقرة تماما، وهو في وضع صحي جيد حاليا، قائلة: «الحمد لله هو تمام، وعمل العملية امبارح بالليل، والنهاردة زي الفل».

وأضافت «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن نقابة المهن التمثيلية، كانت متابعة له لحظة بلحظة، منذ أن أصيبت قدمه، وليس من بعد عملية التي خضع لها.

ورفضت عضو نقابة المهن التمثيلية، التعليق على هجوم الفنان مصطفى درويش على النقابة، حين أكد في منشور له على فيس بوك، أن النقابة لم تكن متابعة لحالة شريف دسوقي، متابعة: «معنديش تعليق على الكلام ده مع احترامي لكل الفنانين، النقابة كانت معاه من أول يوم، ومش بس كدا دي كانت متصرفه معاه في حاجة تخصه».

وأوضحت أن الفنان شريف دسوقي، كان أصيب بقدمه وكان يجب أن يخضع إلى علاج، لكنه أهمل هذه الإصابة وهو ما أدى إلى تدهور حالة قدمه حتى أجبر الأطباء على بترها.

وأشارت إلى النقابة حاولت أن تجري العملية التي خضع لها شريف الدسوقي بالقاهرة، لكنه فضل أن يجريها بالإسكندرية بالمحافظة التي يعيش بها، موجهة شكرها للفنانة بدرية طلبة والدكتورة أمل النجار على متابعتهم لحالته الصحية.

وواصلت: «الحقيقة بدرية طلبة كانت جمبه لحظة بلحظة مسبتوش هي والدكتورة أمل النجار، وهما اللي اقنعوه أن يعمل العملية»