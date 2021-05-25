الفيوم: تطعيم 25 ألف شخص من مستهدف 1.5 مليون مواطن

أكد الدكتور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن معدلات التطيعم ضد فيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين، كانت تسهتدف 1500 شخص يومياً، وحالياً تستهدف 3000 شخص، مع نزول المسئولين في المحافظة إلى 130 موقعاً لتسجيل المواطنين، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومع وزارة الصحة.

وقال محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، إن هناك إمداد بالتطعيم من قبل وزارة الصحة كل 3 أيام، لافتاً إلى أن الفيوم بها 3.8 مليون نسمة، ومستهدف تطعيم 1.5 مليون شخص، مؤكداً أنه تم تخطي حاجز الـ25 ألف شخص.

وأكد «الأنصاري» أنه يتم النزل في مديرات الطب البيطري، ومراكز المدن، كما ستوجد أماكن لتسجيل وإعطاء التطعيم لكبار السن، بجوار أماكن صرف المعاشات، من أجل التسجيل والتطعيم في نفس الوقت، للإسراع بعملية التطعيم، في ظل ارتفاع معدلات التطعيم، ونشر توعية حول الاستفسارات الخاصة باللقاحات.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم البدء في تطعيم المدرسين منذ أسبوعين، لأنه يتم استهداف الفئات المستهدفة، كما تم البدء في تطعيم عمال النظافة، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة، وكذلك تطعيم الإداريين الذين يتعاملون المواطنين، مع وجود 8 مراكز ثابتة، تابعة لوزارة الصحة، موزعة على 6 مراكز على مستوى المحافظة، مؤكداً أن العمل يجري في هذه المراكز طوال اليوم.