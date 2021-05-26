أسعار الدواجن اليوم «استقرار الفراخ وارتفاع البيض»

استقرت أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم، دون تغيير ملحوظ منذ الأسبوع الماضي، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالحوم البيضاء ومشتقاتها، تقدم «الوطن» في السطور الآتية في إطار ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لفي حديثه للوطن، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقرت في المزرعة عند سعر 27 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31 جنيه ونصف.

سعر كرتونة البيض

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 31 جنيه ونصف.

سعر الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأربعاء ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيه.

واستقر سعر البط المسكفي عند 45 جنيه.

ووصلت أسعار الفراخ البلدي إلى 33 جنيه.

وبلغ سعر الرومي اليوم الأربعاء نحو 45 جنيه.

وسجل الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

سعر العلف

ووصل سعر العلف إلى 9 الآف جنيه، وفي بعض الأماكن 8700.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

ووصل سعر كبد الدجاج اليوم الاثنين نحو 47 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 53 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.