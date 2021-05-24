أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-5-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، اليوم، استقرارًا في السوق المحلية، وفق تعاملات اليوم الإثنين 24 مايو الحالي، بعد أن شهدت تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، على مدار الأيام الماضية.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن» إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقرت في المزرعة عند سعر 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 إلى 33 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف «السيد» أنّ سجل الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية.

توقعات بورصة الدواجن اليوم

ويقول رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية إنّ المرحلة المقبلة لبورصة الدواجن ليست واضحة، فبالبرغم من قلة الإقبال، إلا أنّ السعر لا يزال مرتفعًا بعض الشيء، بسبب زيادة أسعار الأعلاف، التي وصلت إلى 8000 جنيه للطن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ الفترة من عيد الفطر وحتى عيد الأضحى، تعتبر «نقطة ميتة»، وتشهد خلالها الدواجن أقل أسعار، نظرًا لإقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي، ما يعمل على قلة الإقبال على الدواجن البيضاء، إلا أنّ ارتفاع أسعار الأعلاف ساعدت على استقرار الأسعار.

وأضاف عبدالعزيز السيد، أنّه لا توجد مشكلات تذكر بالنسبة للمربين خلال الوقت الحالي، إلا أنّ هناك مشكلات قائمة دائمًا خلال فصل الصيف والشتاء، إذ تعاني المزارع المفتوحة خلال فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل البعض يتجه إلى المزارع المغلقة، والتي تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، والتقليل من الأمراض الوبائية والسيطرة على المكان والتقليل من نسبة الفاقد في العلف، والتي تصب جميعها في مصلحة المربين.