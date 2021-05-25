أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي اليوم، لتصبح عند نفس النقطة منذ الأسبوع الماضي، وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن» إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقرت في المزرعة عند سعر 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 إلى 33 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف «السيد» أنّ سجل الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية

أسعار الدواجن في السوق المصرية

أما أسعار الدواجن اليوم جاءت مرتفعة قليلًا في السوق المحلية، والتي جاءت كما يلي:

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- بلغ سعر كبد الدجاج اليوم الاثنين نحو 47 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 53 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي اليوم الاثنين نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.