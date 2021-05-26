كيف تستفيد من التمويل الاستهلاكي.. تقسط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

ارتفعت خلال السنوات الأخيرة أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونية، بسبب تطورها، الأمر الذي يقف أمام الكثيرين، حول إمكانية الحصول على تلك الأجهزة لاستكمال منزل الزوجية، وحتى في العمل، وتوفر خدمة التمويل الاستهلاكي إمكانية شراء تلك الأجهزة بالتقسيط على فترات متفاوتة حسب إمكانية العميل، وقدراته، وهي متوفرة في البنوك المصرية وحتى بعض الشركات الخاصة.

تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها في مجال الاقتصاد على مدار الأسبوع، ما هي هذه خدمة التمويل الاستهلاكي؟ وخطوات الاستفادة من خدمة التمويل الاستهلاكي من الجهات التي تقدم تلك الخدمة، وذلك في السطور التالية..

ما هي خدمة التمويل الاستهلاكي؟

تعتبر خدمة التمويل الاستهلاكي، هي واحدة من الخدمات المالية البعيدة عن المؤسسات المصرفية، تقوم على تنشيط أسواق المال من خل تمويل شراء لسلع والخدمات لأغراض استهلاكية.

المنتجات التي تدخل ضمن خدمة تمويل المستهلكين

يمكن لتلك الخدمة بشكل عام أن تشمل عدد من السلع منها شراء السيارات بأنواعها، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، السفر والسياحة.

مميزات استخدام خدمة التمويل المستهلكين

تمنح شركات التمويل المستهلكين بحد أقصي 100 ألف جنيه للعميل

سعر الفائدة الممر زائد نصف في المئة 10.75%.

بحد أقصي 24 شهرًا.

بدون مصاريف إدارية (بحيث يتم خصم نسبة 5% من اجمالي قيمة القرض التمويلي).

كيفية الحصول على خدمات التمويل الاستهلاكي ؟

هناك عدة طرق للحصول على خدمة التمويل الاستهلاكي منها..

الأولى هي الحصول على كارت مشتريات، ويمكن الحصول عليه من خلال التوجه إلى مقر شركة التمويل الاستهلاكي، والحصول على استمارة بيانات وتأكيد المعلومات.

الثانية من خلال تحميل تطبيق الشركة، ثم الذهاب إلى الفرع، لاستيفاء البيانات المطلوبة، ثم يمكن بعدها من خلال التطبيق معهرفة منافذ البيع المشتركة مع التطبيق واختيار السلع التي يحتاجها.