بلاش تقسيط.. استخدم خدمة التمويل الاستهلاكي في مبادرة ما يغلاش عليك

أطلقت الحكومة المصرية منذ فترة مبادرة "ما يغلاش عليك"، والتي تشارك فيها عدة ووزارات منها المالية، والتموين، والاتصالات، بهدف تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، ووضعت التمويل الاستهلاكي باعتباره واحد من الطرق المالية الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في شراء السلع الاستهلاكية أيا كان نوعها.

تستعرض "الوطن" ما هي هذه الخدمة الجديدة؟ وخطوات الاستفادة من خدمة التمويل الاستهلاكي في مبادرة ما يغلاش عليك.

ما هي خدمة التمويل الاستهلاكي؟

واحدة من الخدمات المالية البعيدة عن المؤسسات المصرفية، تقوم على تنشيط أسواق المال من خل تمويل شراء لسلع والخدمات لأغراض استهلاكية.

المنتجات التي تدخل ضمن خدمة تمويل المستهلكين

يمكن لتلك الخدمة بشكل عام أن تشمل عدد من السلع منها شراء السيارات بأنواعها، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، السفر والسياحة.

مميزات استخدام خدمة التمويل المستهلكين

تمنح شركات التمويل المستهلكين بحد أقصي 100 ألف جنيه للعميل

سعر الفائدة الممر زائد نصف في المئة 10.75%، طوال فترة المبادرة

بحد أقصي 24 شهرًا.

بدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة (بحيث يتم خصم نسبة 5% من اجمالي قيمة القرض التمويلي).

كيفية الحصول على خدمات التمويل الاستهلاكي ؟

هناك عدة طرق للحصول على خدمة التمويل الاستهلاكي منها..

الأولى هي الحصول على كارت مشتريات، ويمكن الحصول عليه من خلال التوجه إلى مقر شركة التمويل الاستهلاكي، والحصول على استمارة بيانات وتأكيد المعلومات.

الثانية من خلال تحميل تطبيق الشركة، ثم الذهاب إلى الفرع، لاستيفاء البيانات المطلوبة، ثم يمكن بعدها من خلال التطبيق معهرفة منافذ البيع المشتركة مع التطبيق واختيار السلع التي يحتاجها.