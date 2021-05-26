المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف تفاصيل صندوق مخاطر العاملين في الإعلام

علق المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للشركة بتحمل تكاليف علاج الفنان شريف دسوقي، قائلا إن الشركة اتخذت قرارًا بعمل صندوق مخاطر للعاملين في مهنة الإعلام، مشيرًا إلى أن الصندوق هو صندوق عام يتم تمويله من الشركة من أجل العاملين في مهنة الإعلام وليس من أجل العاملين في الشركة المتحدة.

وأوضح صالح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc»، أن هذا الصندوق ضمن مظاهر التطوير لإحداث فارق في مجال الإعلام، معتبرًا أنه جزء من المسؤولية المجتمعية، لافتًا إلى أن الشركة عادة لا تعلن عن الأعمال التي تقوم بها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن حالات معينة والتي تحاول فيها وضع جزء من رد الجميل للعاملين في المهنة، مؤكدًا أنه يمكن للجميع عمل صناديق أخرى لدعم العاملين في المهنة.

وكشف صالح عن موقف آخر للشركة المتحدة تجاه أحد العاملين فيها والذي توفي إثر حادثة سير هو وزوجته وترك 4 أطفال أكبرهم في الصف السادس الابتدائي وأصغرهم عامين ويعيشون في كفالة عمهم، لافتًا إلى أن شركة برزنتيشن مع الشركة المتحدة اتخذوا قرارا بأن يعمل عم الأطفال في شركة برزنتيشن وتقرر عمل وديعة لكل طفل بمبلغ 500 ألف جنيه بمجموع 2 مليون جنيه للأطفال.

وأكد صالح أن ذلك جزء من واجبهم تجاه المهنة وأن هذه الأعمال تخدم الجميع وأن رد فعل العاملين في المجموعة كان إيجابيا جدا وتفاعلوا مع نشاط هذا الصندوق الذي تأكدوا أنه سيقف بجوارهم ويساندهم.

وأشار صالح إلى أن مهنة الإعلام ليست فقط للعاملين على الشاشة ولكنها تتضمن المئات خلف الكاميرات لتظهر البرامج في مواعدها، متوقعًا أن يكبر صندوق مخاطر المهنة خلال الشهور المقبلة وأن يقف في ظهر العاملين في مجال الإعلام.

وعن حالة الفنان شريف دسوقي أكد المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشركة تواصلت مع الفنان بعدما لفت نظرهم وجود الحالة، وأنهم تدخلوا بسرعة من أجل تقديم الدعم له، معتبرًا أنه أخ فاضل ويجب الوقوف بجواره.