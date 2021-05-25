المتحدة للخدمات الإعلامية: لدينا صندوق مخاطر للعاملين في مهنة الإعلام

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي للشركة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عندما عّلمت بحالة الفنان شريف دسوقي، ومدى احتياجه للدعم، عملت على تقديم كل الدعم له، موضحًا أنه في الحقيقة يُعد الاهتمام الأكبر هو اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحالة، موضحًا أن المتحدة للخدمات الإعلامية، أنشأت في إطار التطوير الذي يحدث في المؤسسة، صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام.

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، أن هذا الصندوق، هو صندوق مخاطر للعاملين في مهنة الإعلام، وليس صندوق مخاطر للعاملين في المتحدة فقط، وعندما يكون هناك حالات صعبة أو حالات بها مخاطر، يتدخل هذا الصندوق على الفور، «مش بس المخاطر الصحية أو مخاطر العمل، بل في أمور أخرى كثيرة»، وعندما ظهرت حالة شريف دسوقي، أدركنا هذا بسرعة، من خلال هذا الصندوق، وعملنا على معرفة المطلوب من أجل التكفل بالحالة، مثلما ذكر بيان نقابة المهن التمثيلة.

وأشار الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي للشركة، إلى أن الشركة لا تتدخل في حالات الفنانين فقط، لكن في العاملين بالإعلام بصفة عامة، «عندنا في أحدى الشركات التابعة للمجموعة، زميل لنا توفى هو وزوجته قبل رمضان بـ3 أيام، وترك أربعة أولاد أصغرهم عنده سنتين، وأكبرهم 12 سنة، كانت حالة صعبة جدًا لأن الأطفال دي فقدت الأم والأب، الشركة ابتدت تتحرك في الحالة دي».

وأوضح أنه تم أخذ قرار بأن ولي أمر الأطفال وهو عمهم، يتم تعيينه في الشركة، ويكون هناك معاش شهري للأطفال، «والأربعة أطفال اتعمل لكل واحد فيهم وديعة بـ500 ألف جنية، يعني كله 2 مليون جنيه، عشان الوديعة دي تتكفل بمصاريفهم في الفترة المقبلة لحد ما يكبروا، دي حالة لسة حاصلة من شهر فقط»، موضحًا أن كثير من العاملين عندما وجدوا الاهتمام بهذه الحالة، شعروا أن المؤسسة في ظهرهم، وأنه حال حدوث لهم ضرر لا قدر الله، ستتكفل المؤسسة بحالة أسرتهم.

وتابع: «لما عرفنا بحالة الفنان شريف تدخلنا باللي قدرنا عليه في أسرع وقت ممكن، هو مش موظف في المجموعة عشان الناس تكون عارفة، بس هو زميل في مهنة الإعلام، وكان لازم يحصل هذا الاهتمام».